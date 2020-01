Casini (Italia Viva): "Quanti alberi sono stati abbattuti a Sarzana?"

Sarzana - Val di Magra - “Quanti sono stati gli alberi abbattuti in Viale della Pace e nei giardini di Porta Romana, quale l'età e lo stato di salute”. E' quanto chiede la capogruppo di Italia Viva Beatrice Casini nell'interrogazione presentata nei giorni scorsi in merito alle piante tagliate a Sarzana. L'esponente dell'opposizione sollecita inoltre sindaco e assessore Campi a dare spiegazioni in merito “al numero, le specie arboree, lo stato di salute, l'età, le dimensioni degli alberi abbattuti, zona per zona, negli ultimi dodici mesi”, se “esiste agli atti una relazione dettagliata sottoscritta da un agronomo che illustri le indagini effettuate sulle piante e dichiari esplicitamente la contemporanea pericolosità di tutti gli alberi” e se “siano stati valutati, prima di arrivare all'abbattimento totale degli alberi, altri interventi finalizzati alla loro conservazione”. Infine Casini chiede il costo totale delle operazioni, quali interventi analoghi sono in programma nel 2020 e se esista un piano programmatico per l'abbattimento degli alberi.

“Condividiamo le preoccupazioni dei cittadini per gli abbattimenti avvenuti – osserva Casini – e di fronte ad azioni impattanti sul patrimonio verde esistente nel nostro comune, attuate dall'amministrazione e che vanno a vanificare i molteplici benefici sociali, comunitari, ambientali ed economici che gli alberi regalano con la loro presenza”.