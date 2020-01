Casini: "Isole zonali ridicolo e dannoso ritorno al passato"

Sarzana - Val di Magra - “Dopo aver finalmente debellato il grave vizio dell’abbandono dei rifiuti nei quartieri della città, dopo aver raggiunto il 70% di raccolta differenziata ed essere andati a regime, nei quartieri, con un sistema di raccolta dei rifiuti porta porta la sindaca se ne esce con una delle sue”. Così Beatrice Casini, capogruppo di Italia Viva nel consiglio comunale di Sarzana che interviene in merito al recente annuncio del sindaco Ponzanelli sull'introduzione delle Isole zonali.

“Non parla mai – prosegue Casini - ma quando parla la spara di questo calibro. Propone per quella che lei chiama “CITTA’ del FUTURO” un ridicolo e dannoso ritorno al passato. Vuole reintrodurre in tutto il territorio orrendi cassonetti che per far più bella figura chiama “isole zonali”, video sorvegliate, con card magnetica e un sacco di altre cose. Insomma, proprio all’avanguardia. Esistono 2 “isole” in centro città (nella foto quella di piazza Ricchetti) che sono un quotidiano disastro: rifiuti di ogni genere, ammassi di rumenta e continuo abbandono che questa amministrazione non e’ stata in grado di risolvere.

Ma io dico, se c’è una cosa che davvero funziona a Sarzana e’ proprio il servizio porta porta. Migliorabile, certo, soprattutto nel centro storico dove a mio parere dovrebbero essere studiate soluzioni alternative anche per i cittadini, oltre che per le attività commerciali”.

“E allora io mi chiedo: ma perché rivoluzionare di nuovo tutto reintroducendo ovunque orrendi cassonetti? Perché far spendere soldi per un servizio dal risultato che sarà peggiore? Perché anzi non migliorare quello già esistente? E mentre il mondo sotto questo aspetto corre come non mai, la nostra città va esattamente nel senso opposto e torna indietro anni”.