Casini: "Il Comune non ha attivato progetti di Servizio Civile per il 2021"

Sarzana - Val di Magra - La consigliera comunale di “Siamo Sarzana” ha presentato un'interpellanza chiedendo spiegazioni all'amministrazione sul Servizio Civile 2021. “Sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio Civile Universale il Comune risulta non avere progetti attivi per l'anno 2021. Il che significa – aggiunge l'esponente dell'opposizione – che nessuno potrà fare domanda, e quindi svolgere attività di volontariato del servizio civile per tutto l'anno 2021 e parte del 2022”.

Casini infatti sottolinea: “Dal 2000 il Comune di Sarzana garantisce la possibilità a ragazzi disoccupati di età compresa fra i 18 e i 28 anni di età di prestare servizio volontario presso l'ente attraverso progetti di solidarietà e sostegno ai cittadini del nostro territorio. Ad oggi oltre 400 ragazzi ne hanno usufruito e a febbraio termineranno la loro esperienza i ragazzi che per tutto il 2020 in piena pandemia hanno fornito una quotidiana attività di supporto agli uffici del Comune”.