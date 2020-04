Casini: "Folle che commercianti siano costretti a pagare Tari e Cosap a maggio"

Sarzana - Val di Magra - “Bene che l'assessore Italiani suggerisca al Governo di posticipare i pagamenti, sono d'accordo, ma ci sono misure che potrebbe adottare sin da subito e che sono di sua competenza”. Così la capogruppo di Italia Viva Beatrice Casini che già nella commissione bilancio di mercoledì aveva rinnovato l'invito all'assessore Baroni e alla giunta a posticipare le tasse per i commercianti sarzanesi, così come chiesto anche nella lettera inviata al sindaco il 10 marzo con la proposta di agevolazioni e sgravi fiscali per attività e famiglie colpite dal lockdown. “E' folle – sottolinea Casini – chiedere ai commercianti di pagare Tari, Cosap e altre tasse a fine maggio quando non si sa neppure quando potranno riaprire le loro attività. Devono avere tempo di rimettersi in carreggiate e incassare – conclude – stanno subendo un danno troppo grande”.