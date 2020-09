Casini: "Barontini a rischio chiusura, amministrazione riveda le condizioni"

Sarzana - Val di Magra - "Da quest’anno il Comune di Sarzana ha deciso di mettere a reddito i presidi sociali della città e il Centro Sociale Barontini, dopo 26 anni di preziosa attività, e’ a rischio chiusura. La richiesta di affitto di 583 euro al mese, la cura del parco esterno e la cessione al comune del primo piano dello stabile sono condizioni insostenibili per chi, come loro, registra incassi quotidiani che variano da 25 a 30 euro". Lo afferma il consigliere comunale di Sarzana Beatrice Casini (Siamo Sarzana) che dopo aver sottoscritto la raccolta firme avviata dal presidente dell'associazione Gilardi, aggiunge: "Il Barontini e’ un centro di aggregazione culturale fondamentale, che fa bene alla città e agli anziani che frequentano l’Università della Terza Età, i corsi di cucito dell’associazione Filo d’Oro ed i corsi di ginnastica dolce. Chiudere questo centro significa togliere vita alla cultura e momenti di gioia agli anziani. Firmo con convinzione - conclude - per unirmi a loro in un grido di aiuto e protesta e l’appello che rivolgo all’amministrazione e’ quello di rivedere le condizioni, affidare gratuitamente il centro all’associazione, e permettere a questa realtà di continuare a dare il loro prezioso contributo alla città".