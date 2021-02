Casi di positività nelle scuole, Insieme per Ameglia chiede spiegazioni

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal gruppo consiliare di Insieme per Ameglia e pubblichiamo: "Nei giorni scorsi ad Ameglia sono stati diagnosticati diversi casi di positività al Covid tra gli alunni che frequentano L’istituto scolastico di via Maestà e per questo motivo sono stati posti in quarantena ed in sorveglianza attiva gli alunni di 3 classi delle 9 ospiti della Scuola. Tra l’altro alcune classi il giorno stesso hanno regolarmente frequentato la palestra comunale.



Dal momento che in diverse scuole della Provincia è stata attivata una attività di screening di tipo PREVENTIVO volontario, che ha visto coinvolti studenti, insegnanti e personale operante nella scuola, per individuare principi di altri possibili contagi ed eventuali positività in persone non sintomatiche e che i costi di questo screening sono stati sostenuti per la maggior parte dal Comune stesso, come gruppo Consigliare Insieme per Ameglia abbiamo presentato una interrogazione per chiedere all’Assessore alla Pubblicazione Istruzione e allo Sport: se è stata effettuata adeguata sanificazione di tutto l’Istituto; se la sanificazione è stata certificata e se la stessa ha interessato anche la palestra scolastica utilizzata dagli studenti; chi sta utilizzando attualmente la palestra al di fuori dell’orario scolastico; se ad ogni uso della stessa questa viene sanificata adeguatamente prima dell’utilizzo da parte degli studenti e in ogni caso quale è la frequenza della sanificazione operata e dove viene registrata; se, visto il numero consistente di soggetti posti in quarantena e la morbilità del Covid 19, se è stata considerata la possibilità di avviare in tempi rapidi test rapidi antigenici per dare risposte anche alle famiglie giustamente preoccupate della situazione venuta a crearsi; se è stata attivata e in che modo per queste classi la “didattica a distanza , ed in particolare se , come promesso da Assessore competente nei mesi scorsi , è stato provveduto a mettere a disposizione delle famiglie adeguati supporti digitali così da non inficiare il percorso formativo degli alunni e studenti".