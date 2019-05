Casa della salute, Michelucci: "No a frammentazione dei servizi"

Sarzana - Val di Magra - “Non è soltanto una questione di spazi. Il progetto originario della Casa della salute, così come fu pensato dall'allora direttrice Bertone, prevedeva proprio la condivisione di quegli spazi in un'ottica di integrazione socio-sanitaria, ovvero di una filosofia di servizi al cittadino comprensiva di diverse specialità e, come tale, maggiormente efficace ed efficiente grazie alla condivisione di relazioni, prassi e prese in carico.



È opportuno cercare nuovi spazi di cui la neuropsichiatria necessita, ma vale la pena, mi chiedo, per risparmiare settantamila euro su un bilanvcio Asl di milioni di euro abdicare completamente ad un modello che è quello seguito in tutte la case della salute d'Italia?



Ricordo, inoltro, proprio perchè all'epoca ero assessore ai servizi sociali, che l'Asl non volle che ci fosse una stanza personalizzata per l'assessore di riferimento, proprio perchè quel luogo doveva essere la casa di tutta la Val di Magra. Mi chiedo cosa sia cambiato, visto che mi risulta che l'attuale l'assessore occupi addirittura uno dei grandi uffici pensati per la dirigenza al secondo piano.



E ancora vorrei capire dove si pensa di ricollocare gli uffici se per davvero dovranno andarsene al più presto. Considerando che gli unici locali nelle disponibilità del comune sono quelli dell'ex tribunale, non vorrei che si pensasse ad un nuovo destino per il Talent Garden, esperienza di grande valore promossa dalla precedente amministrazione. Quel che è certo è che una nuova frammentazione di servizi riporta la lancetta indietro di molti anni e non è funzionale alle esigenze del territorio”.



Juri Michelucci

consigliere regionale Partito Democratico