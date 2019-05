Carrodano non cambia, Mortola ancora sindaco

Sarzana - Val di Magra - Settimo mandato nel palazzo comunale di Carrodano per Pietro Mortola, sindaco di lunghissimo corso, vittorioso con oltre il 72 per cento. Il primo cittadino uscente, eletto per la prima volta nel 1990, è pronto a intraprendere il sesto mandato da sindaco dopo essersi imposto a queste comunali sul giovane leghista Filippo Ivani (23.5%) e sul centrista cattolico Fabrizio Dellepiane (3.2%). Sette seggi per la lista di Mortola, tre per la compagine salviniana, nessuno per l'avvocato dell'Avvocatura civica del capoluogo.

Il 70enne Mortola negli ultimi trent'anni ha fatto solo una pausa dalla massima carica civica, trascorrendo un mandato da vice sindaco. Nel 1990, alla guida di una lista con tanti Dc, aveva interrotto il longevo governo comunista carrodanese. Tante le sfide presentate da quello che è il territorio comunale meno popoloso dello Spezzino, con meno di 500 abitanti.