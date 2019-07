Caprioni a Luca Ponzanelli: "Non capiamo perché ci attacchi furiosamente"

Sarzana - Val di Magra - Devo delle scuse all’avv. Luca Ponzanelli. Ancora di più, lo imploro di perdonarmi, lo supplico di accogliere le mie scuse e quelle del Circolo Pertini di Sarzana e di tutti i suoi oltre 200 soci.

La nostra mancanza è assai grave, e, quando si commette un errore del genere, è bene ammetterlo onestamente. Comunicare a tutti con la massima chiarezza che si è sbagliato.

L’errore gravissimo del Circolo Pertini in merito a un comunicato che annunciava, in occasione della ricorrenza dei fatti del 21 Luglio 1921 a Sarzana, la conferenza del Prof. Luigi Balsamini dell’Università di Urbino per presentare il libro “Gli Arditi del Popolo”, è stato quello di non prevedere il futuro.

Il Segretario del Circolo, dott. Carlo Raggi, ha infatti inviato agli organi d’informazione locali un comunicato, in data 18 / 7 / 2019, nel quale, oltre ad annunciare l’evento, il circolo rivolgeva una pacata critica all’amministrazione comunale sarzanese per non aver avuto la sensibilità di realizzare un evento a memoria dei fatti del 1921 (QUI). Sino a quel momento l’amministrazione Ponzanelli continuava a tacere, non un manifesto, non un invito, un comunicato stampa e neppure la comunicazione sul sito istituzionale del comune. Naturale pensare che a 3 giorni dalla ricorrenza non si volesse fare nulla.

Appena uscito il comunicato del CIRCOLO PERTINI, il giorno seguente, alle ore 12,47, appare sul sito del Comune di Sarzana, l’informativa che il giorno 21 luglio, il Comune di Sarzana avrebbe consegnato un riconoscimento alla Senatrice Liliana SegrE e a Don Ciotti. Naturalmente alla cerimonia non erano presenti che pochissime persone, perché nessuno lo sapeva e non erano naturalmente presenti né la SegrE, né Don Ciotti.

Ci rallegriamo del fatto che il Circolo Pertini possa, forse, aver stimolato l’iniziativa del comune. Non capiamo perché l’avv. Ponzanelli ci attacchi furiosamente, arrivando a dire, riferito alla scrivente “…non nuovo a simili iniziative”, che, francamente, suona un po’ sinistro, come un ammonimento o una schedatura.

Lo ripeto ci scusiamo in ginocchio e col capo cosparso di cenere, ma non abbiamo ancora il dono della previsione, però ci stiamo attrezzando.



Nicola Caprioni

Circolo Pertini