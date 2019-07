Caprioni: "Si apra dibattito sul Puc e la situazione del commercio sarzanese"

Sarzana - Val di Magra - “Spero che il nuovo Piano Regolatore affidato a un grande urbanista come Stefano Boeri possa offrire indicazioni per il rilancio economico e commerciale di Sarzana, con interventi di pianificazione urbanistica e nuove idee e proposte. Purtroppo non ne so più niente. Propongo all’Amministrazione comunale e alla forze politiche e sociali (associazioni e sindacati) di aprire un grande dibattito pubblico, accessibile ai cittadini, su questi temi di vitale importanza”. Così l'ex assessore al commercio e al turismo Nicola Caprioni, il quale analizza la situazione cittadina aggiungendo: “Ogni giorno in Italia abbiamo un saldo negativo di 14 esercizi commerciali in meno. Quelli che chiudono non sono rimpiazzati da nuove aperture e il saldo negativo è di meno 14 al giorno, 420 al mese, 5110 in un anno. Ho letto il grido di allarme di amministratori di città, che, sino allo scorso anno, qualcuno indicava come esempio positivo, come La Spezia o Carrara. Ho visto la situazione di Genova, dove hanno chiuso molte delle prestigiose griffe di via Roma e diversi negozi storici. Non va meglio neppure a Roma e in altre città.

In Italia è stata istituita da tre anni una WEB-TAX (tassa sulle transazioni commerciali dei giganti del WEB come Amazon, EBay, ecc.), che però, a differenza della Francia, non è mai stata messa in opera. Trump minaccia ferro e fuoco contro questa tassa, che costringerebbe i colossi USA del WEB a pagare un po’ di tasse, dopo che da noi realizzano solo profitti, determinano il disastro della rete del commercio al minuto, distruggono lavoro, non solo dei commercianti, ma anche dei loro produttori/fornitori locali, e creano pochi posti di lavoro malpagati e ipersfruttati”.



“Ho fatto un giro per il centro di Sarzana – aggiunge l'esponente del Circolo Pertini - e ne ho ricavato un’immagine veramente triste. Decine e decine di attività chiuse. La città vuota. Non ho nessuna intenzione di speculare politicamente su questi dati, non credo sia colpa dell’attuale amministrazione comunale, il fenomeno era già in atto da ben prima, e, in un anno di tempo, è veramente difficile invertire un ciclo economico negativo, che solo parzialmente ha le sue cause tra fattori locali. Oggi, anche la grande distribuzione dislocata sulle varianti, sino a poco tempo fa, florida e in espansione, sembra accusare i primi colpi con la crisi della Gran Casa e, prima, con la minacciata chiusura di IO bimbo, ora, si aggiungono la scomparsa di Gerardo e l’incendio dei magazzini UPIM.

Certo chi si illudeva che bastasse un cambio di amministrazione o individuava nella questione parcheggi la soluzione di tutti i mali, ha contribuito non poco a non analizzare correttamente il fenomeno e a cercare, per quanto possibile, delle risposte. Penso che, quando parlai della perniciosa concorrenza del WEB, ci fu chi rispose icasticamente “se devo comprare un etto di prosciutto, non vado certo su internet”. Non aveva capito niente”.