Caprioni: "Crisi del commercio sarzanese non si cura con tentazioni propagandistiche"

Sarzana - Val di Magra - Un gruppo di commercianti sarzanesi ha promosso una raccolta di firme per la riapertura al traffico nel centro storico di Sarzana. L’idea è quella di un’apertura tra le 18.00 e le 24.00. Non conosco bene i dettagli della proposta, ma capisco lo stato d’animo di chi la propone. Sarzana ha un aspetto sempre più desolato, si contano a decine i negozi chiusi e, spesso, nei giorni infrasettimanali la città offre un’immagine di vuoto e tristezza.

Per attuare una proposta di questo genere credo che occorrerebbe ascoltare in primo luogo il parere dei residenti e di quanti esercitano un’attività commerciale, artigianale, professionale nell’area interna alle vecchie mura urbane.

Le cause che affliggono il commercio sarzanese sono più d’una, tra le quali non va certo escluso il problema dei parcheggi. Ritengo tuttavia che la soluzione suggerita non sia utile a risolvere problemi ben più complessi. Essa porterebbe allo stesso commercio cittadino più svantaggi che vantaggi. Nel centro storico non ci sono parcheggi. Ammesso di aprire al traffico, dove si potrebbero parcheggiare le auto? Non certo nelle piazze, non in via Mazzini, non in via Castruccio o Bertoloni, rimarrebbe forse via Landinelli, con pochissimi posti.



Più realistico mi sembra affrontare il tema dei parcheggi esterni, che presentano tariffe a mio avviso troppo alte e non prevedono agevolazioni, come invece accade in altre realtà (Es. primi 30 minuti gratis, oppure gratuità tra le 13,00 e le 15,00, o anche un giorno della settimana di gratuità totale, unita a opportune campagne di promozione (parcheggio gratis, sconti su acquisti e ristoranti, cinema, ecc.). Sempre sui parcheggi appare evidente il ritardo di Sarzana nell’approntare capienti parcheggi sotterranei a pagamento nelle immediate vicinanze del centro storico (Porta Parma, Piazza Martiri, area Giorgi, ecc.).



Per curare i mali del commercio cittadino occorre in primo luogo evitare di cadere in tentazioni propagandistiche, come troppo spesso è accaduto nel recente passato e come, ancor oggi, accade. Serve individuare i perché di una crisi. Qualcuno, sino a poco tempo fa, indicava La Spezia o Pietrasanta come alternative felici. Sono stato di recente in queste località e ho visto fondi chiusi nelle vie centrali, segnali più che evidenti di crisi, per non parlare di Carrara o Lerici.

La crisi economica generale, la disoccupazione crescente, la mancanza di denaro circolante o la paura di un futuro incerto sono indubbi freni al mercato.



A Sarzana giocano anche potenti fattori locali come l’eccessivo squilibrio tra le aree sulle varianti e il centro storico e la mancanza di assi di comunicazione e di scambio tra queste due realtà, che appaiono nettamente separate e non comunicanti. Mi auguro che il nuovo Piano Regolatore affronti questa tematica e che l’amministrazione comunale, nel frattempo, si faccia carico di trovare dei rimedi temporanei (un trenino gratuito che porti nel centro? Forme di sconto offerte dagli stessi negozi sulle varianti per acquisti in centro storico?



Il centro storico ha perso molte delle sue funzioni. Hanno chiuso gli uffici dell’INPS, INAIL, AGENZIA delle ENTRATE, ACAM, ENEL, CAMERA DI COMMERCIO, ha chiuso il TRIBUNALE, è stata depotenziata e spogliata di personale la stazione ferroviaria, è stato dapprima spostato (giustamente) e, poi, depauperato l’ospedale, da ultimo ha chiuso gli sportelli anche il Monte dei Paschi di Siena. Si tratta di decine e decine di posti di lavoro, e ancor di più di centinaia di persone, che, quotidianamente, venivano a Sarzana dai comuni vicini per recarsi nei vari uffici o servizi. Una vocazione, quella di centro di uffici e servizi per i comuni della Val di Magra e oltre, è venuta meno.

Quale può essere la risposta? Occorre inventare nuove vocazioni sostitutive. Quali?





Nicola Caprioni, Circolo Pertini