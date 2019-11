Capannoni nell'area D2, Insieme per Ameglia chiede spiegazioni al sindaco

Sarzana - Val di Magra - Abbiamo presentato un’interpellanza urgente a risposta scritta avente ad oggetto la porzione di capannone di proprietà del Comune sita nella zona artigianale D2 di Camisano. In realtà avevamo già presentato in data 14.04.2017 un’interpellanza avente lo stesso oggetto con cui si chiedeva, di conoscere, sostanzialmente, a cosa fosse dovuto il ritardo nel trasferimento del magazzino/officina comunale dal centro storico, dove attualmente è situato al secondo piano del parcheggio pubblico, alla porzione di capannone all'interno dell'area D2 di Camisano.

Durante il Consiglio Comunale del 28 aprile 2017 (delibera n. 25) il Sindaco rispondeva sostenendo che non c’è alcun legame tra l’acquisizione della porzione di capannone da parte del Comune e l’uso pubblico del secondo piano del parcheggio di Ameglia oggi occupato da magazzino e officina comunali; l’utilizzo si deciderà al momento dell’acquisizione da parte del Comune che dipenderà unicamente dalla volontà del Consorzio Ameglia Sviluppo.

In realtà all’epoca era già stato stabilito e specificato che la porzione di capannone dovesse essere utilizzata a magazzino comunale e quindi non corrisponde al vero quanto dichiarato allora dal Sindaco e cioè che il Comune deciderà la destinazione del capannone – che attualmente si trova in stato di abbandono – quando ne avrà la disponibilità. Ricordiamo che lo spostamento del magazzino (con annessa officina) dal centro storico a Camisano consentirebbe di liberare degli spazi da utilizzarsi a parcheggio pubblico nel centro storico di Ameglia.



Abbiamo pertanto presentato una nuova interpellanza per conoscere:

1) se l’Amministrazione Comunale è d’accordo nell’utilizzare la porzione di capannone che acquisirà a scomputo degli oneri di urbanizzazione dal Consorzio Ameglia Sviluppo ad uso magazzino e officina comunale, liberando così il secondo piano del parcheggio pubblico del centro storico;



2) se il Comune ha concordato con il Consorzio le caratteristiche e tecniche della porzione di capannone di sua spettanza; se attualmente la porzione di capannone che dovrà essere ceduta al Comune è agibile e se non lo è quando lo sarà;



3) quando si stima che la porzione del capannone sarà nella disponibilità del Comune e potrà essere utilizzato ad uso magazzino con annessa officina.







I Consiglieri comunali del Gruppo Insieme per Ameglia