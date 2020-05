Canoni demaniali, Michelucci: "Risposta della Regione insufficiente"

Sarzana - Val di Magra - “A seguito della nostra iniziativa in merito di proroga del pagamento dei canoni demaniali per le imprese operanti lungo il fiume Magra, abbiamo ottenuto una proroga di 90 giorni ma la risposta è stata minimale e alquanto insoddisfacente visto la situazione di difficoltà delle imprese” dichiara il capogruppo di IV in Regione JURI Michelucci.

"Poche settimane fa avevo chiesto alla Regione una proroga lunga o una sospensione per tutto l’anno del pagamento dei canoni demaniali affinché si permettesse a queste imprese di ripartire dopo la lunga chiusura di questi mesi.

Ma la risposta arrivata oggi è insoddisfacente e minimale rispetto alle possibilità della Regione e mette a dura prova la sopravvivenza di queste imprese prive di liquidità che provano a ripartire. Sono dalla parte di queste imprese e chiedo alla Regione di ripensarci e di allungare ulteriormente il periodo di sospensione per il pagamento dei canoni demaniali".