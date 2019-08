Canese: "Uniamo le forze per completare la strada Cerri-Trebiano"

Sarzana - Val di Magra - "Il centrodestra arcolano vuole vederci chiaro sull’ordinanza del sindaco che ha riaperto la strada Cerri-Trebiano, chiusa da tre anni. La richiesta è indubbiamente legittima. E certamente risulta doveroso che l’amministrazione fornisca delucidazione ai consiglieri su tutti i supporti tecnici ed amministrativi che hanno portato all’importante decisione. Per quanto ci riguarda , poiché abbiamo fiducia nell’operato e nelle competenze dei tecnici e nelle qualità dirigenti, ci permettiamo di guardare un po’ piu’ avanti puntando diritto all’obiettivo del completamento dei lavori, per ripristinare il doppio senso di circolazione ed il superamento dei limiti di traffico attualmente imposti dal provvedimento sindacale

per ragioni di cautela e sicurezza". Così il segretario dell'unione comunale del Pd arcolano Carlo Canese, che aggiunge: "Agli amici del centrodestra quindi proponiamo non solo di vederci chiaro sull’immediato ma anche di guardare al futuro per favorire i finanziamenti regionali mai ottenuti dal Comune per il completo ripristino della viabilità. Come da loro stessi promesso in campagna elettorale alla presenza dell’assessore regionale Giampedrone, così da dimostrare ai cittadini che anche dall’opposizione si può concorrere a risolvere i problemi. E che la Regione nella distribuzione dei finanziamenti risulta assolutamente imparziale riguardo al colore politico del governo locale. Se sarà così il centrodestra, usiamo una creativa rappresentazione fatta dagli stessi consiglieri, potrà cancellare l’immagine del gufo portasfortuna che ha dato di sé per ritagliarsi quella della rondine di buon auspicio".