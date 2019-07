Canata presidente della Comunità del Parco, De Ranieri: "Rinnovata sensibilità politica"

Sarzana - Val di Magra - “A nome mio personale e come rappresentante del Gruppo Toti voglio complimentarmi per l’elezione del nuovo Presidente della Comunità del Parco regionale Montemarcello Magra Vara

(QUI) nella figura del Sindaco di Rocchetta Vara Roberto Canata”. Così Andrea De Ranieri, sindaco di Ameglia che aggiunge: “In sede assembleare ho evidenziato la necessità da parte della Comunità di riprendere un ruolo di sprone e di assemblea politica, all’interno della quale portare i temi ambientali che riguardano i nostri territori. In questi anni si è ridotto il ruolo della Comunità ad un mero organo amministrativo, perdendo lo spirito originario di assemblea unica e straordinaria in cui i sindaci della Valdimagra e Val di Vara potessero trovare occasione di confrontarsi su importanti temi ambientali. Il confronto su questi temi è rimasto al di fuori, colpevolmente lasciato nelle mani di chi non ha la rappresentanza dei cittadini e muove le proprie armi per scardinare la fiducia e la credibilità di una classe politica, seria e competente, che ha il ruolo e il dovere di affrontare i temi a cuore di cittadini ed imprese che vivono ed operano all’interno delle aree parco”.

“La presidenza di Canata - conclude - arriva grazie ad un’elezione che ha visto un ampio consenso, frutto di una rinnovata sensibilità politica che vuole occuparsi dei temi importanti della gestione del territorio. Roberto Canata esprime un’importante ruolo come amministratore di un territorio con criticità forti comuni a tutto il territorio del parco, agricoltura, dissesto idrogeologico, gestione della fauna selvatica. A Canata vanno i nostri migliori auguri e tutto il nostro sostegno e collaborazione”.