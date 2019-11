Campi: "Comitato getta la maschera e si presenta come forza politica"

Sarzana - Val di Magra - "Da questa vicenda emerge quanto meno un aspetto positivo: il Comitato getta la maschera e si presenta finalmente come forza e parte politica”. Prosegue con toni sempre sostenuti il botta e risposta fra l’assessore all’urbanistica del Comune di Sarzana Barbara Campi, e il Comitato Sarzana, che botta! che ieri ne aveva chiesto le dimissioni. (QUI)



“Del resto - afferma oggi l’esponente della giunta Ponzanelli - come dichiarato da loro stessi, la richiesta di dimissioni a un assessore è un atto squisitamente politico: certamente improprio per chi vorrebbe rappresentare soltanto un comitato di cittadini. Da una mera interpretazione, superficiale, di quattro righe emettono una sentenza ergendola a verità assoluta: solito errore del Comitato. Approfondiscano, come facevano una volta rappresentando una risorsa per questa Città e come non fanno più, con il Ministero e con Regione Liguria come noi abbiamo fatto e loro evidentemente no. Aspettiamo, a questo punto - conclude - di confrontarci con il Comitato PRO Botta nella prossima campagna elettorale".