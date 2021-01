Campagna vaccinale, il Comune scrive agli over 80 per i consensi

Sarzana - Val di Magra - Sono 1961 gli over 80 sarzanesi che nei prossimi giorni riceveranno la lettera del sindaco Ponzanelli che li informa sulle modalità per ricevere il vaccino anti covid 19.

"Fate grande attenzione - ha spiegato oggi - perché la vaccinazione avviene su base volontaria e chi intende farlo dovrà restituire il modulo di adesione. Per supportare le autorità sanitarie nella campagna, consegneremo loro tutte le buste chiuse con i vostri consensi, così potranno chiamarvi e fare il vaccino. Potrete portare il modulo compilato presso il Comando di Polizia Locale di Sarzana, oppure se avete difficoltà potete scriverci o telefonarci e potranno raggiungervi i nostri straordinari volontari di Protezione Civile. Ricordatevi - ha sottolineato - di non aprire mai la porta a nessuno, a meno che non lo abbiate concordato con il Comune tramite i recapiti indicati nella lettera che riceverete. Grazie a tutti gli uomini e le donne che lavoreranno per realizzare questo storico piano vaccinale, grazie a chi aderirà perché con il vaccino non proteggerà soltanto sé stesso, ma l’intera comunità".