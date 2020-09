Sarzana - Val di Magra - Mercoledì 16 settembre Fratelli d'Italia sarà al mercato settimanale di Castelnuovo Magra in località Molicciara dove sarà presente il gazebo mattutino con Sauro Manucci; ancora gazebo nel pomeriggio a Sarzana in Piazza Matteotti a partire dalle 17 con Sauro Manucci e Costanza Bianchini per accogliere cittadini, elettori e simpatizzanti e per la raccolta firme "Blocco Navale".