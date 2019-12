Camilli: "La nomina di Bagnasco a coordinatore regionale di Forza Italia è una splendida notizia"

Sarzana - Val di Magra - "Una splendida notizia che aspettavamo ormai da settimane". Lo ha detto la presidente del Club Forza Italia di Sarzana, Valentina Camilli, commentando la nomina Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo e figlio dell'onorevole Roberto Bagnasco, a coordinatore regionale di Forza Italia, avvenuta tre giorni fa.

Una notizia ancora più importante "proprio per il particolare momento in cui versa il partito che, nonostante abbia, sostanzialmente, retto ai cambiamenti di casacca, di molti, ha tuttavia bisogno di una guida, in grado di ridefinire assetti, ruoli e territori e siamo certi che - continua Camilli - Carlo Bagnasco, per l'esperienza accumulata, nonostante l'ancora giovane età, possa dare quella svolta di cui il nostro partito ha bisogno. E il Club sarzanese, pronto tra l'altro ad accogliere a breve, come suggerito da Bagnasco, alcuni giovani, lo ha ribadito anche ieri mattina, durante il tradizionale scambio di auguri natalizio, svoltosi davanti a una tazza di caffè fumante, in un noto bar sarzanese".