Camaiora firma il primo manuale di ufficio stampa politico istituzionale

Sarzana - Val di Magra - Quali sono le tecniche di scrittura di un comunicato stampa? Quali gli errori da evitare? Come tenere in equilibrio il dovere di informare e il desiderio di fare propaganda? Come si struttura l’ufficio stampa di un partito, di un leader politico, di un ministro, del vertice di un’istituzione? Come si scrive una rettifica? Sono alcuni degli interrogativi cui cerca di dare risposta il primo manuale per chi intenda cimentarsi con l’attività di ufficio stampa politico istituzionale.



Si tratta del “Manuale di ufficio stampa politico istituzionale” scritto da Andrea Camaiora per l’editore AltroMondo (123 pp.). L’eBook (disponibile su IBS) spazia dalle basi, come la conoscenza dell’italiano e la stesura di un comunicato, all’organizzazione di una conferenza stampa, dal social networking alla redazione di una newsletter e alla realizzazione di un’intervista, fino alla strutturazione di un team di lavoro. Nel testo, inoltre, sono raccolti esempi concreti come i “precotti” dell’ex portavoce di Silvio Berlusconi, Paolo Bonaiuti, e la chat attivata su WhatsApp da Filippo Sensi dal titolo “Renzi ai suoi”.



Il “Manuale di ufficio stampa politico istituzionale” nasce con vocazione accademica, come naturale sviluppo delle lezioni del professor Camaiora nel corso di “Ufficio stampa politico istituzionale” nell’ambito del Master di I livello in “Political Marketing” dell’Università degli studi Niccolò Cusano di Roma. L’eBook è rivolto a studiosi della materia per entrare in confidenza e approfondire le dinamiche che regolano il funzionamento di un settore così particolare e delicato.



Il sarzanese Andrea Camaiora, giornalista, spin doctor, fondatore dello studio di comunicazione strategica The Skill, ha svolto attività di ufficio stampa e portavoce per numerose personalità di primo piano delle istituzioni italiane e insegna in atenei statali e non statali. È inoltre consulente in comunicazione politica per esponenti di diversi partiti: Forza Italia, Partito Democratico, Articolo Uno, Movimento 5 Stelle