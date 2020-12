Caleo e Scampelli: "Pd sosterrà Parco nazionale del Magra"

Sarzana - Val di Magra - "Il Partito Democratico da sempre è convinto della bontà della trasformazione del parco regionale Montemarcello-Magra-Vara in un parco nazionale comprendente anche l’asta toscana del fiume Magra, secondo uno schema da tempo sostenuto da Legambiente locale e nazionale.



Si tratta di una scelta importante per la conservazione dell'ecosistema fluviale seguendo una visione organica di valorizzazione e tutela del territorio. Non dimentichiamoci a questo proposito la presenza di pozzi situati lungo l’asta fluviale del Magra che assicurano l’acqua potabile a circa 200 mila persone. Uno straordinario capitale naturale.



La proposta di parco nazionale ci trova d'accordo e pronti a sostenerla sia a livello locale sia a livello nazionale. Tant’è che sarà sottoscritto anche da Chiara Braga, responsabile ambiente e coordinatrice della segretaria nazionale del Pd. Quindi ben venga l’iter procedurale della legge di istituzione, alla quale lavoreremo con le altre forze politiche favorevoli, accelerandone il più possibile i tempi.



Ci preoccupa invece l’indifferenza del centrodestra. Le ultime nomine sono lì a dimostrarlo. Ci riferiamo all’investitura del sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri chiamato nel consiglio di amministrazione dell’ente regionale Montemarcello-Magra-Vara. Ma non sono proprie dell’amministratore amegliese le idee contrarie e ostili allo sviluppo del Parco in quanto tale?



Tanti altri aspetti inducono alla scarsa fiducia nei confronti della politica del centrodestra. È emblematico il caso Portofino. La Regione Liguria non ha ancora attivato e sostenuto negli ultimi tre anni le procedure per il decollo di quel Parco Nazionale, la cui proposta di costituzione porta la firma in Parlamento di Massimo Caleo".



Massimo Caleo (responsabile nazionale Parchi del Pd)

Mario Scampelli (sindaco di Calice e consigliere del Parco Montemarcello-Magra-Vara)