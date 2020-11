Caleo: "Torri provi a ricomporre il gruppo della Protezione civile di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - A distanza di qualche giorno dalle dimissioni di alcuni volontari della Protezione Civile di Sarzana, anche l'ex sindaco Caleo interviene osservando: "Mi duole il cuore pensare alle polemiche di questi giorni sulla Protezione civile, alle divisioni, e alla sua caratterizzazione politica. La città - aggiunge - non ha bisogno del piccolo esercito di questo assessore. Io non ho mai chiesto ai ragazzi di allora cosa votassero o a che partito erano iscritti. Dopo le due alluvioni del 2012 li ho solo ringraziati per essere stati con me giornate intere con i piedi nell’acqua e il fango in faccia. E sono sicuro che la stessa cosa l’abbia fatta anche l’assessore di allora Massimo Baudone. Vorrei cogliere l’occasione per invitare il giovane Assessore Torri a ricomporre il gruppo, con modestia e senza arroganza. Ne va della sua credibilità ma soprattutto è il modo per rimuovere una macchia per tutta la città. Ci provi assessore - conclude Caleo - e sarò il primo a ringraziarla".