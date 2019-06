Caleo: "Da Portus Lunae segnali incoraggianti e positivi"

Sarzana - Val di Magra - “Quasi cinquemila persone hanno visitato l’area archeologica di Luni in questo primo mese di apertura del ponte che unisce il presente al passato, circa un terzo di quelli che arrivavano in un anno”. Così l'ex senatore Massimo Caleo in un post su Facebook ha ricordato: “Segnali incoraggianti e positivi che indicano una strada ed un impegno costante. Quattro anni fa presentavo il progetto in Senato, con il Presidente Grasso e il ministro Franceschini, al Senatore Marcucci. Assieme al Sindaco Pietrini e all’epoca direttore Salt, oggi Sindaco di Arcola Monica Paganini. Questi numeri – ha concluso - non sono la risposta agli scettici ma lo stimolo a chi ci ha creduto a migliorare ancora la fruibilità del più importante sito archeologico del Nord Italia”.