Calanchi: "Persi dieci chili in questa campagna ma rifarei tutto un milione di volte"

Sconfitta a Vezzano: "Non conosco i piedistalli, abbiamo creduto fino all’ultimo nel sogno di poter cambiare, con le nostre forze, le nostre facce, belle o rugose che siano, ma nostre".

Sarzana - Val di Magra - "Il risultato elettorale per Alternativa per Vezzano non ha dato i risultati sperati o meglio che noi speravamo. Abbiamo lavorato tanto tantissimo da oltre due anni con tanti amici, alcuni lasciati anche per strada durante il viaggio ma poi ritrovati, più amici di prima". Cinzia Calanchi non ce l'ha fatta a diventare sindaca e siederà comunque sui banchi d'opposizione nel prossimo consiglio comunale: "Abbiamo creduto fino all’ultimo nel sogno di poter cambiare Vezzano, con le nostre forze, le nostre facce, belle o rugose che siano, ma nostre. Non siamo politici siamo solo cittadini, radicati sul territorio, che si sono sempre messi al servizio della collettività gratuitamente, per amore della nostra gente".



Continua Calanchi: "Io non mi sono fatta illusioni, ma il mio carattere è questo, mai cedere, mai mollare.. non avrei potuto arrivare fino qui se non fossi stata così. Ho lasciato in questa campagna dieci chili ma la mia passione è aumentata in maniera esponenziale grazie alle persone che ho conosciuto e con cui ho parlato, che mi hanno commosso, che mi stanno scrivendo e telefonando da oggi ininterrottamente. Rifarei tutto un milione di volte. Non sono mai salita su piedistalli, non so cosa siano. Io conosco l’asfalto, la terra, l’acqua dei canali quando esondano, il rumore delle lacrime delle persone lasciate sole, la disperazione di chi non è ascoltato, il tormento di chi non riesce a pagare le bollette".



"Non conosco i piedistalli, non ci sono mai salita... Con me i miei amici, parte del mio cuore ormai che non volevano lasciarmi sola, coraggiosi, amorevoli sempre presenti, umani, uomini , donne. A loro, tutti, sia candidati che chi mi ha guidato e consigliato da due anni a questa parte, il mio grazie immenso. A chi ci ha votato, a chi ci ha preferito, a chi ha creduto in noi un grazie non è abbastanza. Ho sempre detto di non poter fare promesse ma ora una la posso fare: verrò in ogni frazione a ringraziare perché l’affetto, anche di chi magari poi in cabina non ci ha votato, a me è arrivato. Siamo arrivati terzi, i vezzanesi hanno scelto di non cambiare, di rimanere nella certezza del presente. Le analisi vere magari le faremo domani o dopodomani, ora non serve. Abbiamo un consigliere e rappresenteremo i vezzanesi nei loro diritti e cercheremo di fare sana opposizione".