Calanchi: "Noi gente del territorio, la Lega candida uno spezzino"

La candidata del centrodestra, non avrà l'appoggio del Carroccio: "Siamo l’unica lista che può fare davvero la differenza per un reale cambiamento sul territorio. Le migliori risorse sono nella nostra squadra".

Sarzana - Val di Magra - “La lista Civica "Alternativa per Vezzano" che ha ottenuto l’appoggio della compagine governativa di centrodestra in Regione - tranne la Lega che ha deciso di correre da sola con il proprio simbolo politico e con un candidato spezzino - va diretta al concreto perché conosce il territorio e lo vive ogni giorno con ognuno dei propri candidati". Niente frasi generiche e vuote di contenuti: così l’input impresso dalla candidata sindaco Cinzia Calanchi e dei suoi dodici candidati. Così ieri sera la prima uscita al Centro Revere, nel seggio elettorale più numeroso di Prati Sarciara, ha portato ad un confronto aperto sulle tematiche concrete di ogni frazione che realmente interessano le persone, con linguaggio semplice e comprensibile.



La candidata Cinzia Calanchi ha tenuto a ribadire nella presentazione che si tratta di persone del territorio e nel territorio, che non hanno bisogno di poltrone né di visibilità politica, “le migliori risorse sono nella nostra squadra” chiosa la candidata Calanchi. "La gente siamo sicuri che saprà riflettere e scegliere nel modo giusto dandoci fiducia, contro i fantasmi del passato e contro chi vuole solo una bandierina sul nostro Comune ma non ha mai fatto nulla sul territorio e per il territorio". Ed è ancora Calanchi che invita a diffidare da chi sbandiera che la squadra è tutto: "I cittadini di Vezzano non sono sprovveduti e ben sanno che le squadre non si creano dal nulla le ultime settimane prima del voto, ma necessitano per essere davvero solide ed efficaci come è stato per "Alternativa per Vezzano" di almeno due anni di lavoro. Siamo l’unica lista che può fare davvero la differenza per un reale cambiamento sul territorio".