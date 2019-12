Calanchi: "Guardo al futuro e sono consapevole del ruolo che ricopro con orgoglio"

Sarzana - Val di Magra - "Per dovere e amore della verità il capogruppo di Alternativa per Vezzano intende rispondere al Gruppo consiliare di Vezzano Democratica" dovrei iniziare così e ribattere ogni parola letta nel comunicato stampa su Cds rilasciato dal suddetto Gruppo,ma anche no.

Ritengo che, come mi è stato fatto notare giustamente oggi, tutti abbiamo altro da fare ma soprattutto abbiamo tutti da lavorare per il nostro paese e perderci dietro a delle sterili polemiche che portano al nulla assoluto disorienta e indispone i cittadini che, diciamocelo,non ne possono più. Scelte ad oggi non accettate, questa frase, si cui conosco l'autore, mi fa sorridere. Vedete, l'epilogo delle amministrative per me è stato solo un punto di partenza perché io a differenza di chi sostiene l'affermazione finale del comunicato, non vivo nel passato ma il mio sguardo è sempre al futuro e oggi sono perfettamente consapevole del ruolo di minoranza che ricopro ma io ne sono orgogliosa e sacrificare parte del mio tempo a favore della comunità mi rende felice e questo mi basta e credetemi non invidio proprio nessuno. Il mio ruolo impone la mia presenza, nonostante età, rughe e aspetto, a disposizione del cittadino che la richieda, compatibilmente con il resto della quotidianità e credo che questo dobbiamo tutti impegnarci a fare. GAS...guardo, ascolto, sento è una delle prime nozioni ai corsi di Primo Soccorso ma ritengo che questo acronimo esprima chiaramente il significato del nostro ruolo.



Cinzia Calanchi

Alternativa per Vezzano