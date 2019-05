Calanchi: "Elettorato di Vezzano spaccato, ci sia attenzione per tutti"

Sarzana - Val di Magra - "Sentirsi democratici nello spirito e nella forma, significa, sapere accettare e riconoscere la sconfitta e accettare e riconoscere l’altro, chi ha “vinto” ma nel rispetto della persona". Così Cinzia Calanchi, candidata del centrodestra alle elezioni di Vezzano Ligure che a due giorni dal voto sottolinea: "Peccato per la mancata riflessione politica su di un paese che oggi si trova completamente spaccato a metà nel suo elettorato, peccato per la mancata riflessione sullo stimolo e il contributo al rinnovamento di persone e di logiche di spartizione partitica che porta una Lista Civica, peccato per il disinnamoramento del 30% degli elettori alla politica fatta sino ad oggi, peccato che i cittadini non vedano che non è solo una questione di trasferimenti statali regionali di fondi ma che il Comune deve ancora recuperare qualche milione di euro tra sanzioni del codice della strada e tasse dal 2013 in avanti, peccato che si punti il dito alla persona e non si veda e non si abbia la capacità di cogliere il fermento civile funzionale all’innalzamento della qualità e della cultura del servizio politico. Con il grande rispetto per chi lavora con passione e dedizione in ogni campo - conclude - auguro al nuovo Sindaco e al vecchio di avere attenzione non solo ad “alcune famiglie” ma a tutte quelle del territorio che amministreranno".