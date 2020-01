Calanchi: "Bene lavori al centro Revere. Buoni risultati non hanno colore politico"

Sarzana - Val di Magra - "Invito gli abitanti del Quartiere Prati Sarciara che risiedono vicino al Centro Revere ad andare a vedere i lavori ultimati della scala d’accesso al centro stesso. Rimangono da sistemare alcuni scalini rotti che verranno sostituiti o riparati. Da ex presidente del Comitato di quartiere non posso che ringraziare l’attuale Sindaco Massimo Bertoni che oltre a tenermi costantemente aggiornata ha provveduto alla messa in sicurezza della scalinata sopportando le mie e nostre innumerevoli grida di dolore per le varie situazioni del nostro quartiere tra cui proprio la scala in questione". Lo afferma Cinzia Calanchi, capogruppo di 'Alternativa per Vezzano' nel consiglio comunale vezzanese. "Naturalmente il nostro quartiere tutto ha necessità di interventi dal basso fino alle case che salgono verso Vezzano (frana di via stazione) ma il detto dice che neanche Roma è stata costruita in un giorno e ogni tanto comunicare qualche buona notizia apre il cuore. Ho ben presente di essere all’opposizione in Consiglio Comunale ma i buoni risultati non hanno colore o sedute di maggioranza o minoranza", conclude l'esponente dell'opposizione.