Calanchi (Alternativa per Vezzano): "In Corea i residenti di nuovo al buio"

Sarzana - Val di Magra - Ritorno sull'argomento affrontato con interpellanza, presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini e Alternativa per Vezzano datata 25/11/2019 e discussa in aula, inerente i disagi subìti dagli abitanti di Piano di Vezzano II, zona Corea Nel particolare l'interpellanza riguardava ,tra le altre, la situazione di mancanza di illuminazione di quella zona ,situazione che nel tempo è stata superata e come si dice "e luce fu".

Purtroppo oggi ci troviamo a constatare che sempre nella stessa zona da circa due settimane i residenti sono nuovamente al buio ritornando quindi nella situazione precedente di disagio e pericolosità anzi estrema pericolosità per la presenza di un canale, adiacente un parcheggio , nel quale le macchine in manovra rischiano di rovinare

Tutto questo oltre all'enorme disagio e tensione in cui si ritrovano catapultati gli abitanti che pensavano di avere risolto almeno la questione illuminazione

Sentiti gli uffici dell'Amministrazione Comunale del Comune di Vezzano Ligure sembra si tratti di un "problema" riguardante la zona dovuto, forse, a una sorta di sovraccarico di energia, ma ci sembra che due settimane per intervenire siano troppe, soprattutto in un contesto noto come questo, con l'aggravante di assenza di informazioni degli organi competenti

L'oggetto dell'interpellanza era "sicurezza ed integrità fisica dei cittadini come faro guida di una buona amministrazione": questo deve essere la nostra luce, il nostro sole.

Chiediamo quindi un celere intervento dell'Amministrazione Comunale affinchè l'intera zona in trattazione sia messa in sicurezza con il ripristino dell'illuminazione a ieri sera,12 ottobre 2020, ancora assente.



Cinzia Calanchi, consigliere di minoranza, capogruppo 'Alternativa per Vezzano'