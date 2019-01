Cadeddu: "Sanlorenzo un valore aggiunto per Ameglia"

Sarzana - Val di Magra - “La storia ci insegna che dietro grandi progetti esistono sempre grandi Manager, l’esempio nel nostro territorio non può essere altro che Sanlorenzo Yacht e Massimo Perotti che insieme alla sua classe dirigente ne sono l’esempio lampante”. Così il vicesindaco di Ameglia Emanuele Cadeddu nel giorno della visita del presidente Toti e l'avvio dei lavori di Camisano che porteranno al completamento di un tratto di argine del Magra e al raddoppio del cantiere di uno dei marchi di punta della nautica.

“L’azienda oggi leader nel settore mondiale nella costruzione di Yacht e Mega yacht ha sede ad Ameglia – ha sottolineato Cadeddu - un Made in Italy di cui andare fiero e di questo da Amministratore non posso che esserne entusiasta. La Nautica insieme ad altri settori sono il volano dell’economia locale, uno sviluppo come quello del Cantiere Sanlorenzo non può altro che essere un valore aggiunto al nostro territorio”.