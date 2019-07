Cadeddu: "Basta attacchi ai dipendenti, opposizione istiga all'odio"

Sarzana - Val di Magra - “Ora basta, il Pd faccia politica e lasci stare i dipendenti”. Il vicesindaco Cadeddu non usa mezzi termini per replicare alle recenti informazioni di Insieme per Ameglia. “Dopo i duri attacchi dei giorni scorsi - sottolinea - ora l’opposizione si scaraventa contro il corpo di Polizia Locale insinuando addirittura, a loro dire, un ‘premio’ dovuto per le contravvenzioni effettuate. Un po’ come se i dipendenti fossero tutti dei mercenari”. (QUI)

“Un attacco inaccettabile - aggiunge Cadeddu - e alquanto grave che rischia di ledere la dignità dei lavoratori. L’opposizione, ignorando il fatto che tutto questo è previsto a norma di legge, non perde tempo e cerca di recuperare consensi andando a denigrare il lavoro di chi giornalmente si trova a gestire l’incolumità dei frequentatori delle nostre strade”.

“Il tratto di via Alta è molto pericoloso, le automobili sfrecciano a forte velocità e visto le caratteristiche della stessa il rischio di incidenti anche gravi risulta essere alto, anzi altissimo. Per questo - afferma il vicesindaco - nei mesi scorsi abbiamo installato in quel tratto un guard rail di sessanta metri, grazie proprio agli introiti delle sanzioni elevate. Un primo passo dovuto al grido di allarme dei residenti della zona preoccupati per la propria incolumità”.



“In merito allo sbandierato “premio” - prosegue - citato nel comunicato di chi ignorantemente preferisce parlare a sproposito evitando invece di informasi, chiarisco una volta per tutte il concetto, il Codice della Strada, confermato poi dalle numerose sentenze della Corte dei Conti prevede che il maggior gettito derivante dalle sanzioni elevate nell’anno precedente possa essere utilizzato per implementare il servizio di vigilanza e controllo, nel caso specifico l’anno 2018 si è concluso con un extra gettito di € 20000, una parte di essa l’amministrazione ha deciso legittimamente di investirla proprio calmierando un progetto legato ad istituire il servizio notturno e alle numerose serate estive organizzate dall’amministrazione,quindi, nessun premio gratuito e nessun Euro tolto a nessun dipendente, solamente un servizio in più giustamente pagato”.



“Con questi attacchi - conclude Cadeddu - i consiglieri d’opposizione altro non fanno che istigare odio e violenza, basterebbe leggere i commenti scaturiti dal loro comunicato sui social, ma la cosa ancora più grave è che nessuno dei quattro si sia minimamente dissociato e abbia preso le distanze da chi scrive parole dure e di disprezzo nei confronti della polizia locale, ma si sa quando una parte politica è priva di argomentazioni politiche l’unica cosa da fare per è buttarla in caciara”.