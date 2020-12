Buoni spesa, al via la seconda erogazione a Castelnuovo Magra

Sarzana - Val di Magra - L’Amministrazione comunale, in applicazione del DL 154/2020 e dell’Ocdpc n. 658/2020, eroga contributi di solidarietà alimentare a coloro che si trovano in situazione di assoluta necessità conseguente agli effetti dell’emergenza da COVID-19.



Per richiedere detto contributo occorre presentare domanda entro le ore 12:00 di sabato 16 gennaio 2021, compilando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale dell'Ente o presso l’Ufficio di Polizia Locale, da trasmettere con le seguenti modalità:

prioritariamente mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail: comune@comune.castelnuovomagra.sp.it;

mediante consegna in apposito contenitore posto presso la sede della Polizia Locale presso il Centro Commerciale “La Miniera” dalle ore 9.00 alle 12.00 di ogni giorno, tranne la domenica (per coloro che non dispongono di strumenti di comunicazione elettronica).



Si ricorda che le domande saranno esaminate secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle relative risorse.

Per eventuali chiarimenti: 0187/693828 – 851 (ufficio Servizi Sociali).



"Si tratta della seconda erogazione nel corso del 2020. Un altro piccolo aiuto alle famiglie castelnovesi, che va a sommarsi al bando per i contributi per gli affitti, in scadenza nelle prossime ore. Ringrazio fin d’ora gli uffici comunali che ci hanno garantito piena tempestività anche in questo intervento". Questo il commento dell’assessore Arianna Bonvini.