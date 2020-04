Buoni spesa, Casini (Italia Viva): "Ennesima brutta figura di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - La giunta sarzanese ha approvato martedì le linee operative per l'erogazione dei buoni spesa per i nuclei familiari in difficoltà con i fondi arrivati dal Governo. “Ormai tutti i comuni della provincia di La Spezia hanno deliberato le linee guida e i requisiti per poter richiedere i buoni spesa – ha affermato oggi la capogruppo di Italia Viva Beatrice Casini - purtroppo Sarzana, a differenza di tutti gli altri che moltiplicano i soldi per ciascun componente della famiglia, ha deciso di concedere 70 euro al mese se il nucleo è composto da una o due persone, 100 euro complessivi se il nucleo è composto da quattro (quindi 50 euro a testa e non 100€ ciascuno), e 130€ complessivi se il nucleo è composto da più di quattro soggetti. Peccato – ha concluso - ancora una volta Sarzana fa una brutta figura. Complimenti invece a tutti gli altri, che a prescindere dal colore politico, hanno mantenuto una certa omogeneità”.