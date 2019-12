Bufano a 'Tatanka': "Ho apprezzato i toni garbati e ironici, sarò in piazza ad ascoltarla"

Sarzana - Val di Magra - Egregio signor Tatanka (al secolo Mascellino) ho apprezzato i toni riflessivi, garbati ed ironici della sua replica (qualità tutte che difettano nei suoi occasionali committenti di Capodanno) (qui). Intanto preciso che non sono io ad aver definito una sua "hit" il noto brano, ma il titolista dell'articolo (avrei qualche difficoltà a spiegare cosa sia una "hit").

Tuttavia ha ragione quando dice che sono (ero) poco informato su di Lei (pensi che io sono fermo a Verdi e Puccini, o tutt'al più a Tenco, Paoli, De Andrè e Battisti).

Però quando sono andato su Google digitando "Tatanka", la prima cosa che è saltata fuori è proprio il pezzo in questione, nel quale qualcuno (ora apprendo essere il suo vocalist) afferma di avere comprato qualcosa di compromettente e si preoccupa dell'arrivo dei Caramba. Questo qualcosa - la metrica lo impone - deve far rima baciata con Caramba.

E siccome una "gamba" non si compra (le protesi degli arti le passa gratuitamente il Servizio Sanitario) e una "samba" neppure (non è un dirty dancing, un ballo proibito) ciò che è stato comprato dal protagonista del suo pezzo è evidentemente la "bamba", come viene gergalmente chiamata da spacciatori e utilizzatori - qualcuno me lo ha spiegato - la più nota e tragicamente diffusa delle sostanze stupefacenti.



Si metta nei miei panni di vecchio moralista bacchettone: pensare che contenuti del genere potessero caratterizzare la festa di Capodanno, pubblica perché organizzata dal Comune ma pubblica anche perché frequentata da centinaia di famiglie, anche con bambini, mi è parso preoccupante.

E mi ha fatto pensare all'ennesima questione affrontata con pressapochismo e superficialità dalla attuale amministrazione comunale.

Ora Lei mi dice che quel brano è stato uno scherzo di gioventù (anche se riconosce che ancora imperversa sul web), una "zingarata goliardica" risalente nel tempo ma dal persistente successo, e che Lei orienta la sua produzione artistica a "dare energia e speranza ai giovani" e io non ho motivo per non crederci.

Sarò quindi ben volentieri ad ascoltarla la sera dell'ultimo dell'anno e ricambio sinceramente i Suoi auguri di Buon Natale.



Paolo Bufano, già consigliere comunale