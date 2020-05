Bufano (Pd): "Toti vuole votare a luglio, teme che i liguri si accorgano del suo castello di carte"

Sarzana - Val di Magra - Il fervore costituzionalistico del presidente Toti e il suo anelito a che non sia posticipato l'esercizio del sacro diritto dei Liguri a scegliere tempestivamente i prossimi amministratori regionali è davvero commovente e disinteressato.

E lo induce a spingere ostinatamente perché si voti almeno a metà luglio, pena - dice -un insopportabile vulnus dei più elementari diritti democratici, certificato da una costituzionalista di grido come l'on. Gagliardi.

Invece ci sono dei maligni detrattori del nostro beneamato governatore che sostengono che egli sia mosso soltanto da bieco interesse elettorale e sottolineano:

- che il termine di legge per l'inizio della campagna elettorale è di trenta giorni prima del voto; la campagna elettorale inizierebbe dunque alla metà di giugno, cioè fra quaranta giorni e meno di un mese dopo quella data - il 18 maggio - in cui si potrà stabilire se sarà possibile allentare le severe prescrizioni in vigore dal 4 maggio, certamente incompatibili con normali operazioni elettorali;

- che. le forze politiche (almeno quelle che, come imporrebbe la Costituzione,si ispirano al "metodo democratico") hanno la necessità di dibattere al loro interno e tra loro su alleanze, programmi, liste e candidature prima che abbia inizio la campagna elettorale, e di certo non hanno potuto farlo finora (per ovvie ragioni) né potrebbero farlo in quattro settimane con le limitazioni alla mobilità e al diritto di riunione ancora in vigore (si pensi fra l'altro alla raccolta delle firme).

- che il presidente Toti - al contrario - è già certo della ricandidatura (mah), tanto è vero che ha iniziato da mesi la sua campagna elettorale a senso unico, infestando massicciamente - a dispetto del dilagare del virus - le fiancate dei bus, monopolizzando gli spazi pubblicitari del quotidiano ligure e financo le mascherine distribuite dalle farmacie di propaganda elettorale, diretta ed indiretta (cioè camuffata da esaltazione, attraverso il suo simbolo, dell'Ente che lui presiede oppure delle virtù dei Liguri, virtù che certamente preesistono al suo avvento e fra le quali lui sta mettendo alla prova in particolare la capacità di sopportazione).

- che Toti non vuole rinunciare a che si voti mentre ancora sta preannunciando munifiche elargizioni e al contempo inscenando strumentali braccio di ferro al rialzo col governo centrale, ergendosi a presunto paladino di quella terra di Liguria di cui non conosce neppure gli esatti confini...

- che il governatore ligure non considera i vantaggi anche economici di un 'election day' in ottobre che accorpi regionali, amministrative e referendum sul taglio dei parlamentari;

- che è spaventato dal fatto che, se si votasse in autunno inoltrato, il castello di carte su cui di regge la sua leadership tutta mediatica, gli specchietti per le allodole, la disinvolta conduzione delle nomine, i sistemi di finanziamento della sua azione politica già oggetto dell'attenzione dell'autorità giudiziaria, le gravi carenze emerse nella sanità regionale, tutto questo farebbe sgradevolmente in tempo ad attrarre l'attenzione dei Liguri e ad attecchire nei loro cuori...

Si potrebbe obiettare che ci sono anche De Luca ed Emiliano fra coloro che preferirebbero non rinviare le elezioni regionali all'autunno; ma a tale obiezione è facilmente replicabile

1) che la pandemia in Liguria ha colpito con ben altra virulenza che in Campania ed in Puglia: da noi 9.000 malati su 1.550.000 abitanti (0,6% della popolazione), in Campania 4500 malati su 5.800.000 abitanti (0,08% di contagi, un ottavo), in Puglia 4000 malati su 4.000.000 milioni di abitanti (O,1% di contagi, un sesto);

2) che la sanità di quelle due regioni del sud ha dimostrato una reattività, una capacità organizzativa ed una attitudine alla prevenzione assai superiore rispetto alla sanità ligure;

3) che le condizioni meteorologiche estive delle regioni meridionali, notoriamente più calde della Liguria, creano pacificamente un habitat più ostile alla diffusione del virus.

E comunque - come disse Chesterton - "Gli errori non cessano di essere tali perché diventano una moda".



Paolo Bufano

Pd Sarzana