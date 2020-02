Bufano (Pd): "Scuola, non è vero che il progetto del centrosinistra non era idoneo"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana



È comprensibile che - quando si è scelta come guida suprema politica chi confezionava i tg più smaccatamente tendenziosi per la più schierata delle reti commerciali berlusconiane - sia difficile esprimersi con obiettività; ma il consigliere sarzanese totiano Ponzanelli - al quale la Destra sarzanese pare aver affidato il solo delicato compito di replicare all'opposizione democratica - comincia a esagerare.

Dunque. L'altro giorno la sindaca Ponzanelli, sventolando una lettera dell'assessore regionale, esulta per il contributo - dissimulato come esclusivo, generoso e determinante - della Regione Liguria al finanziamento del nuovo edificio scolastico per la scuola Poggi-Carducci.

Il PD intervene chiarendo che il ruolo veramente decisivo nell'operazione ce l'hanno il Governo Letta (che ha creato lo strumento normativo adottato), la Banca Europea degli investimenti (che eroghera' il mutuo) e il Governo Conte 2 (che rimborsera' le rate del mutuo)...

Letta, le istituzioni europee, il Governo Conte 2: tutti soggetti visti come il fumo negli occhi dalla destra sovranista che spadroneggia in città.

La precisazione non piace al consigliere Ponzanelli, che tosto azzanna il consueto garretto democratico e - senza poter negare il sopra ricordato riparto degli apporti al buon fine (finora) delle operazioni - rivendica alla Destra il merito di avere comunque ottenuto un risultato che il centrosinistra non riuscì a conseguire perché il suo anteriore, alternativo progetto (quello di adeguare alla normativa l'edificio esistente) sarebbe stato considerato inidoneo.

Naturalmente le cose non stanno così.

La scorsa amministrazione di centrosinistra, quando fu accertata dai periti la necessità di intervenire, presentò un progetto per la messa in sicurezza dell'attuale edificio della Poggi Carducci che prevedeva la ristrutturazione di molti vani e l'alleggerimento del terzo piano. Una soluzione molto meno costosa, di minore impatto, conservativa del patrimonio edilizio pubblico esistente e certamente più apprezzata da Greta Thumberg.

Purtroppo la relativa domanda di finanziamento al Ministero, a causa di un errore del funzionario nella digitazione di una cifra del codice unico di progetto (un refuso) nella domanda inoltrata per via telematica, fu considerata inammissibile (non inadeguata nel merito), e subito dopo è iniziata la Nuova Radiosa Era Ponzanelli...

Noi ovviamente ci auguriamo che il nuovo più faraonico progetto arrivi a compimento in tempi ragionevoli (come sarebbe certamente stato se si fosse optato per l'adeguamento del vecchio edificio), nell'interesse di tutte le componenti della comunità scolastica. Temiamo però che il sindaco Ponzanelli - considerati i tempi medi di realizzazione delle opere pubbliche affidate alla committenza della Regione totiana - non taglierebbe il nastro inaugurale del nuovo complesso nemmeno se dovesse essere malauguratamente confermata per una seconda legislatura...



Paolo Bufano

Pd Sarzana