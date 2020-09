Bufano (Pd): "Recrudescenza del virus è efficace rimedio contro il servilismo"

Sarzana - Val di Magra - "Alcuni microbiologi dell'Università di Novi Ligure, incaricati dal presidente Toti ("valorizziamo le eccellenze accademiche minori della nostra regione") di verificare se sia possibile ravvisare qualche elemento di conforto scientifico dalla recrudescenza del covid 19 in Liguria e con virulenza senza pari in provincia della Spezia, hanno fornito il loro responso affermativo: sì, la recrudescenza del virus è un efficace rimedio contro il servilismo.

La prova di laboratorio è stata fornita dalla reazione con la quale il sindaco Peracchini ha replicato all'affermazione del presidente Toti secondo la quale l'aggravamento della pandemia alla Spezia probabilmente discende dai festeggiamenti per la promozione dello Spezia in serie A.

A tale pur autorevole esternazione il sindaco Peracchini - pare - ha alzato gli occhi da terra ed è addirittura passato dalla posizione di 'attenti' a quella di 'riposo' senza attendere il relativo ordine e con indomita fierezza ha proclamato:"Io conosco la città un po' di più, e le persone che purtroppo sono state contagiate. Tendo ad escludere che possa aver inciso la festa dello Spezia".

Il seguito non si conosce. Qualcuno riferisce che, immediatamente dopo, Peracchini abbia ritratto il capino nel carapace; qualcun altro giura di averlo visto, qualche ora dopo, inginocchiato sui ceci, dietro una lavagna, nella sede spezzina della regione in via XXIV maggio, invocare invano il conforto dell'Anima Santa di Don Milani..."



Paolo Bufano, Pd di Sarzana