Bufano (Pd): "Rampi è presidente del consiglio ma non esita a menare fendenti"

Intervento di Paolo Bufano, esponente sarzanese del Partito democratico



Il Presidente di un consiglio comunale ha per legge, oltre ai compiti ordinatori di convocare e dirigere i lavori dell'assemblea consiliare, il dovere di tenere un comportamento 'neutrale' e di garanzia del corretto funzionamento del consiglio nel suo insieme, osservando le regole comportamentali connaturate alla carica di garante della corretta dinamica politico -amministrativa dell'ente locale. La dottrina parla espressamente di una posizione 'super partes' (GIOFFRE'., in 'Nuova Rassegna',LXXXV n.16, agosto 2011 pp.1635 e segg.).

Il Presidente Rampi è totalmente alieno rispetto a questo schema.

Forse perché la destra sarzanese è un po' carente di portavoce altrettanto forbiti, forse perché il suo modello è quello del condottiero solitario e plenipotenziario che - con le mani sui fianchi e la mascella prominente - decide tutto lui e spezza le reni agli avversari, Rampi considera il suo scranno come una postazione da cui scagliare dardi micidiali contro gli avversari del centrosinistra finalmente - speriamo per poco - posti sotto l'indomito calcagno.

È esemplare la vicenda del proposto spostamento di alcune classi elementari dal Parentucelli. Al riguardo si è determinato un acceso dibattito fra maggioranza e minoranza, ma anche all'interno della stessa maggioranza di centrodestra.

E cosa fa il Presidente Rampi, che certo non è Fico (ma neanche la Casellati)? Si butta nella mischia menando fendenti... soltanto a manca (essendo un prode combattente, ma non autolesionista), accusa l'opposizione di strumentalizzare il problema ed il Pd in particolare di colpe ataviche, esattamente come per i precedenti 25 anni - dall'ultimo banco del consiglio comunale (senza avere sulla spalla il braccio possente dei salviniani) - scagliava dardi acuminati contro le amministrazioni di centrosinistra facendo loro il solletico, ma mandando in sollucchero soltanto tre o quattro balilla...



Paolo Bufano

PD Sarzana