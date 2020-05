Bufano (Pd): "Per Rosson aiutarli a casa loro significa tenerli sotto il calcagno fascista"

Sarzana - Val di Magra - L'ex Msi, Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia e oggi capogruppo leghista in Provincia Rosson ha un diavolo per capello perché in Somalia è stata liberata la cooperante Silvia Romano spendendo - dice lui - quattro milioni di riscatto e "cedendo a un ricatto per chi va irresponsabilmente a cacciarsi nei guai in paesi esteri ad alto rischio".

La Romano, in realtà, era stata rapita in Kenia, dove decine di migliaia di Italiani vanno a trascorrere lussuose vacanze.

Comunque, non c'è da meravigliarsi. Nell'animo Rosson è rimasto missino e fratello di Italia (e quindi cugino di Etiopia ed Eritrea e soprattutto fidanzato di Abissinia) e sa bene che in Somalia e nel corno d'Africa non si deve certo andare per motivi umanitari a sostenere, assistere e far crescere quelle popolazioni diseredate. Eh no, ci si tornerà semmai quando rifioriranno rigogliose le sane mire imperialiste dei gloriosi primi decenni del 900', quando il suo nuovo dux padanus, dopo aver soggiogato lo stivale muovendo dalle sorgenti del Po, avvertirà di nuovo l'irrefrenabile impulso a garantire al nostro Popolo un nuovo spazio vitale (lebensraum) andando a colonizzare i bingo bongo...

Perché questo - evidentemente - intendono quelli come Rosson per "aiutiamoli a casa loro"; non cooperare al loro sviluppo ma tenerli sotto il calcagno, procedendo a deportazioni di massa come fece il regime fascista. Così faciliteremmo anche il compito ai mercanti di uomini libici, 'sfrondando' all'origine la schiera degli invasori coi barconi.



Paolo Bufano

Pd Sarzana