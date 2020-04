Bufano (Pd): "Iacopi cerca di ribaltare le responsabilità dello stop istituzionale"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Paolo Bufano, esponente Pd



Il segretario del Partito Democratico di Sarzana Ricci, in una articolata e pacata nota, muovendo dall'infortunio 'organizzativo' in cui è incorsa la maggioranza di destra all'ultimo consiglio comunale (in occasione del quale non è riuscita a creare le condizioni minime perché la seduta si potesse tenere validamente) ha svolto una serie di argomentate osservazioni e di puntuali rilievi sulle carenze applicative delle tempestive disposizioni governative su Covid 19 da parte del Comune di Sarzana, sulla diffusa percezione che non si abbia il polso della situazione su fronti nevralgici della lotta al virus, sulla tendenza a ribaltare sul livello centrale la propria difficoltà di dare seguito ai puntuali orientamenti dell'autorità nazionale; non senza ricordare l'atteggiamento 'antinazionale' assunto dalla Lega (e non - si badi - da Fratelli d'Italia) in occasione del voto sui coronabond al Parlamento europeo...

Ebbene, come ormai avviene sempre più spesso, la sindaca, l'amministrazione e la maggioranza di destra sarzanese affidano la replica al capogruppo leghista Iacopi, quello - per intenderci - che vuole incentivare il commercio del centro storico impiantandoci un quartiere a luci rosse, che ha definito il Presidente Mattarella un "traditore della patria", che si duole pubblicamente d non poter "malmenare gli arrestati" (di mestiere fa il carabiniere) e che - in preda a sfrenato europeismo - vorrebbe "bombardare Germania ed Olanda" etc...

Eh sì, forse proprio grazie all'equilibrio e alla ponderatezza di queste precedenti prese di posizione, la maggioranza di destra che sostiene la Ponzanelli ha individuato in Iacopi il proprio portavoce privilegiato...

E lui si immedesima volentieri nella parte e bolla come "obiezioni cieche ed ossessive" le pacate osservazioni del Segretario PD che ricordava la necessità di non vulnerare le regole del confronto democratico neppure nell'emergenza (come del resto va pretestuosamente sbraitando - a livello nazionale - proprio il suo campione Salvini) e concentra esclusivamente la sua attenzione sull' 'infortunio' della maggioranza in consiglio comunale, cercando di ribaltare le responsabilità di quella battuta d'arresto istituzionale sulle malcapitate opposizioni che si erano in realtà limitate ad evidenziare il problema...

Non una parola invece - da parte di Iacopi - su quanto argomentato dal Segretario PD su tempestività dei provvedimenti governativi sulla lotta al virus, sulla capacità dell'autorità centrale di adeguare le proprie posizioni in funzione dell'evolversi talora imprevedibile delle situazioni, sulla efficacia della comunicazione istituzionale ai cittadini, sull'autorevolezza di chi alimenta sul piano scientifico l'azione del Governo...

Su tutto questo il capogruppo della Lega preferisce tacere, forse per non dover rendere conto di tutte le omissioni, i ritardi, gli atteggiamenti pilateschi, le sempre più inquietanti responsabilità emergenti in capo alla dirigenza locale Asl di emanazione politica e alle più importanti autorità amministrative del nostro territorio, i sindaci dei comuni maggiori, tradizionali capofila di una interlocuzione autorevole e dignitosa con la Regione e con la dirigenza sanitaria ed oggi ridotti invece ad acritici, miopi passacarte...



Paolo Bufano

Esponente PD

Ex segretario provinciale PPI