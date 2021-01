Bufano (Pd): "Francesco Ponzanelli ha il bisogno di sentirsi dire che è il più bravo del reame"

Sarzana - Val di Magra - "L'assessore provinciale alla Pubblica Istruzione Ponzanelli, intervenendo sulla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria al Parentucelli - Arzela', polemizza espressamente con il dirigente scolastico (QUI) di quell'istituto affermando piccato che egli "manca di correttezza nei confronti delle istituzioni". Cosa vorrà dire?". Così l'esponente del Pd di Sarzana Paolo Bufano che in merito prosegue: "In realtà quel dirigente scolastico - nelle dichiarazioni che ha reso sull'argomento (e alle quali Ponzanelli evidentemente si riferisce) - ha elogiato le ditte intervenute e il personale della scuola, riferendo del contributo di un milione di euro della Provincia per le misure antisismiche, e non ha detto proprio nulla di scorretto nei confronti dell'ente provincia né nei confronti di altri. E allora? Ci sono due possibilità. O è il puerile strascico di una polemica di un anno fa, quando - prima dell'inizio dei lavori - il dirigente del Parentucelli - Arzela' denunciò le difficoltà di continuare ad ospitare i bambini della scuola primaria (come imposto dal Comune) e suggerì di spostarli nell'attiguo ex tribunale, ricevendo già allora da Peracchini l'accusa di sostenere posizioni "irrituali, inopportune e incomprensibili",oppure l'assessore Ponzanelli si è lanciato in questo 'assolo' perché soffre di ipertrofia dell'ego e ha il narcisistico bisogno di sentirsi dire che è il più bravo assessore del reame e se gli altri non lo dicono si arrabbia".