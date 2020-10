Bufano (Pd): "Chi lascia Protezione Civile non lo fa per simpatie politiche"

Sarzana - Val di Magra - "Dodici volontari della Protezione Civile gettano la spugna per contrasti "insanabili" con l'assessore al ramo Torri. Alcuni esponenti dell'opposizione consiliare, scorrendone i nomi fra i quali è agevole riconoscere i fondatori e gli unici effettivi operatori di quella meritoria istituzione (dei quali non hanno mai avuto risalto le opinioni politiche), si dolgono di questa "frattura" e - pur precisando di non conoscere i motivi dell'abbandono - affacciano l'ipotesi che ci sia sotto un tentativo di 'scalata' e di 'normalizzazione' politica da parte della Destra sarzanese". Così l'esponente del Pd sarzanese Paolo Bufano, che prosegue: "Il sospetto è più che legittimo se si considerano le 'epurazioni' fra il personale comunale meno 'addomesticabile', il tentativo (fallito) di lanciare un'Opa sulla Pubblica Assistenza e la propensione a 'strangolare' l'associazione che ha gestito per decenni il Centro sociale Barontini... Tutti precedenti nei quali è agevole cogliere il disegno di 'voltar pagina' rispetto al passato anche laddove si opera a servizio del pubblico secondo criteri di efficienza, o nel settore del volontariato senza tessere e senza bandiere; tutto in nome della missione di fare tabula rasa dell'oscuro passato bolscevico per fare trionfare il Verbo totiano e i luminosi orizzonti neopadani, inducendo nel contempo i Sarzanesi ad "aspettare e sperare che già l'ora di avvicini". È dunque davvero esilarante che l'assessore Torri si indigni e proclami che - rispetto ad alcune realtà come la Protezione Civile - la politica deve restarne fuori (e che le due consigliere cui si è ridotto il gruppo consiliare leghista elaborino strampalate teorie complottiste per dargli man forte); in realtà chi oggi lascia la Protezione Civile a Sarzana in rotta con l'Amministrazione, dopo averla fondata, guidata ed incarnata è - agli occhi dei Sarzanesi - chi ha un irrinunciabile bagaglio di competenze, di esperienze, di generosità e di passione civile, che non ha nulla a che vedere con le simpatie politiche; tutto il resto è arroganza, servilismo e manipolazione".