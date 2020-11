Bufano: "Maggioranza litiga per le poltrone quando tutti hanno accantonato digressioni politiche"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da Paolo Bufano e pubblichiamo: "Tutte le istituzioni del Paese sono protese, ciascuna in funzione delle proprie competenze, a fronteggiare il flagello della pandemia, ad attutirne gli effetti anche riflessi sulla vita sociale, sul complessivo benessere delle comunità, a regolare le attività economiche in modo da salvaguardare la salute pubblica ma anche le prospettive di sopravvivenza e di crescita dell'iniziativa privata e del lavoro dipendente.

Così la maggioranza di governo ha accantonato, di fronte al prorompente dilagare del Covid 19, ogni insensata digressione e distrazione d'ordine 'politicistico' quali gli ipotizzati rimpasti, riequilibri o assestamenti della squadra di governo.

Non è così invece per quel che riguarda la maggioranza di destra che governa Sarzana, all'interno della quale - secondo quanto riportato dalla stampa (QUI) - invece di concentrare gli sforzi per andare incontro alle giustificate preoccupazioni dei cittadini sul versante sanitario (la Ponzanelli presiede la Conferenza dei Sindaci in materia sanitaria ma non la convoca mai) e su quello economico, nel quale - contrariamente a quanto avviene in innumerevoli comuni italiani - si è rinunciato a qualsiasi efficace iniziativa autonoma (preferendosi scaricare sul Governo ogni responsabilità), si sceglie di perdere le giornate a litigare sulle poltrone.

La Lega locale - della quale appare sovrana assoluta le senatrice Pucciarelli - pretende di trasferire a Spezia come assessore, al posto del dr. Medusei eletto in Regione, l'assessore sarzanese Eretta, clamorosamente bocciato anche dall'elettorato leghista sarzanese a causa del suo impalpabile, maldestro esercizio delle deleghe ricevute a suo tempo. Ma la Lega pretende anche di esprimere comunque l'assessore che a Sarzana rimpiazzerà Eretta, forte del risultato elettorale di lista a Sarzana dove - pur finendo sette punti dietro al primo partito della città, il Partito Democratico - ha a sua volta superato nettamente il partito di Toti che invece nel resto della regione e della provincia ha ovunque sopravanzato la Lega (sintomo quest'ultimo della particolare disaffezione dell'elettorato sarzanese verso il partito della sindaca).

I Totiani però - a quanto sembra - non ci stanno, e avanzano per il loro capogruppo Luca Ponzanelli la pretesa di una poltrona da assessore, non sentendosi evidentemente (come dare loro torto?) adeguatamente rappresentati in giunta dalla sola sindaca e dalla transfuga Campi...

E poi c'è ciò che resta degli 'orfani' di Andrea Costa, orbati di cotanta autorevole leadership, che erano partiti dalla pretesa di esprimere un nuovo assessore per colmare la defezione della Campi, passata con Cambiamo, e si ritroverebbero - secondo le indiscrezioni di stampa - a fare i conti con la pretesa dei Totiani di veder rimpiazzato il loro (ormai) unico assessore Italiani, pare troppo 'autonomo' (?), con il consigliere Precetti...

Con un conseguente finale giro di valzer fra i gruppi di maggioranza che annichilirebbe del tutto Sarzana Popolare, peraltro meritatamente, avendo quest'ultima usurpato un glorioso storico aggettivo..."