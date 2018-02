Brina, Sisti: "Incomprensibili dimissioni Serarcangeli e Ponzanelli"

Intervento del sindaco di Santo Stefano Magra: "Andremo avanti come sempre nel rispetto della legge e della sicurezza".

Sarzana - Val di Magra - Le dimissioni dei Consiglieri Serarcangeli e Ponzanelli dalla Commissione consiliare di vigilanza sulla ex Cava della Brina sono sinceramente poco comprensibili, soprattutto il giorno prima di una Commissione convocata per effettuare un sopralluogo alla ex Cava, che avrebbe permesso, in maniera trasparente a tutti i componenti, di verificare direttamente in loco lo stato dei lavori ed i problemi sollevati per primo dal Comune. Si ricorda che la Commissione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, e presieduta da un Consigliere di minoranza,

si è riunita con continuità ed ha sviscerato molte tematiche, come ha affermato lo stesso Presidente Emilio Ratti. Si ribadisce in particolare che tutta la documentazione inerente la ex Cava della Brina è sempre stata trasmessa singolarmente ai componenti della Commissione di

Vigilanza ed al Comitato di volontariato per la tutela di Ponzano e dintorni (tramite e-mail) appena pervenuta al comune. Per tutti gli atti trasmessi ai componenti della Commissione esistono le specifiche certificazioni di trasmissione. Nel merito, il Comune ha attivato tutte e le procedure in suo possesso per intensificare i controlli come dimostrato dal maggior numero di analisi anche qualitative effettuate dall'ARPAL (analisi che hanno dato esiti nel rispetto della

norma). In merito alle integrazioni alla richiesta di variante dei lavori con abbancamento di

materiali, nella Conferenza dei Servizi, svoltasi in Regione il 10 gennaio 2018, il Comune ha sostenuto, tramite il legale incaricato, la posizione poi assunta dalla Conferenza, di non accoglibilità di tale variante. Il Comune continuerà l'attività di controllo sul progetto di ambientalizzazione dell'ex Cava anche con sopralluoghi mirati con i propri tecnici, coinvolgendo anche gli Enti competenti in materia, sia in nei controlli sia nei negli eventuali provvedimenti da emettere.

Lo spirito che ha sempre animato l'Amministrazione Comunale, in questa come in altre pratiche, è sempre stato quello di assicurare il pieno rispetto delle complesse normative vigenti e della sicurezza.



Paola Sisti, sindaco di Santo Stefano di Magra