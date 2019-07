Bottiglioni e Castagna: "Marinella, Palazzo civico ha mentito alla città"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Roberto Bottiglioni, ex assessore all'urbanistica del Comune di Sarzana, e Francesca Castagna, membro direzione nazionale Pd



Caro assessore Campi, con le nostre "uscite pasticciate", ma quanto meno argomentate, abbiamo detto: 1) che i chioschi a Marinella sono stati sequestrati perché il Tar e il Consiglio di Stato ne hanno sancito l'illegittimità a seguito di faticose e complesse azioni giudiziarie promosse e sostenute dal centrosinistra; 2) che voi avete tentato di ripristinare una situazione di grave abusivismo sul litorale pagando dirigenti di altre amministrazioni e professionisti per ricollocare chioschi illegittimi sulla spiaggia libera; 3) che avete mentito al Consiglio comunale, e quindi alla città, affermando di esservi adeguati alle prescrizioni volute dalla Vas, quando sapete benissimo che non è vero. Tant'è che se avete dovuto chiedere alla Regione una Variante al Piano Paesaggistico significa che non vi siete adeguati alle sue previsioni. Pur di non rispondere nel merito ad accuse gravi e circostanziate,Lei e il consigliere Spilamberti buttate 'la palla in tribuna' parlando del piano Botta. Stia certa che stiamo osservando con attenzione le decisioni che le competono anche sul tema Botta ( alloggi a canone moderato, secondo lotto della pista ciclopedonale che dai giardini della stazione, passando dal 'Metropark' che avreste già dovuto acquisire, giunge al complesso residenziale 'Botta'). Sono tanti soldi pubblici ( centinaia e centinaia di migliaia di euro). Non pensi di cavarsela continuando a parlare di niente. Se non vuole dare risposte a noi, vedrà che ci sarà chi le risposte le pretende.

Quanto al resto osserviamo che, per dare prova di essere capaci amministratori, occorre ben altro che sterili invettive.



Roberto Bottiglioni

Francesca Castagna