Bottiglioni: "Campi non risolverà questioni assumendo atteggiamenti sprezzanti"

Sarzana - Val di Magra - "Le recenti esternazioni dell'assessore Barbara Campi mi inducono ad intervenire perché rivelerebbero, se confermate (ma non risulta siano state smentite), un totale disprezzo nei confronti dei cittadini sarzanesi ed una preoccupante ignoranza su questioni essenziali relative all'assetto urbanistico di una parte delicata evitale del nostro territorio, qual è la via Muccini ed i suoi dintorni.



Infatti, l’assessore Campi avrebbe annunciato alla città che l’amministrazione comunale sta trattando con la società Unieco la restituzione dei 3,5 milioni di euro che il Comune di Sarzana potrebbe essere chiamato a restituire nell’ipotesi (probabile) in cui il ministero delle Infrastrutture li dovesse reclamare, imputando al Comune di non aver ottemperato, nei termini contrattualmente convenuti, a tutti gli impegni assunti (realizzazione del sottopasso di via del Murello, esecuzione di entrambi i lotti della pista ciclabile che dalle scuole Poggi-Carducci avrebbe dovuto raggiungere via Muccini; edificazione di 33 appartamenti a canone moderato all’interno del complesso residenziale di via Muccini).



Chiunque abbia seguito, sia pur superficialmente, le vicende riguardanti la realizzazione del complesso edilizio progettato da Mario Botta lungo la via Muccini, sa bene che il soggetto attuatore è stato fin dall’inizio il Consorzio Abit Coop Liguria, con sede a Genova (mediante due cooperative affiliate al Consorzio, anch’esse di Genova) e non certamente Unieco, società di Reggio Emilia, in liquidazione coatta amministrativa da anni. Risulta pertanto evidente che l’assessore Campi non sta trattando con nessuno e che, conseguentemente, non ha nessuna idea su come poter risolvere tale importante questione.



Quanto al merito, sostiene l’assessore Campi che il secondo lotto della pista ciclabile non sarebbe stato realizzato perché il tracciato “finirebbe nel nulla, in un progetto inattuato ed inattuabile”; afferma, inoltre, che attraverserebbe una proprietà delle Ferrovie e che il disattendere questo impegno assunto con il Ministero non determinerebbe alcuna penale.



Sono affermazioni prive di senso. Il percorso del secondo lotto della pista ciclabile arriverebbe nelle immediate vicinanze del complesso edilizio Botta (di cui ad oggi risultano realizzati circa 10mila mq tra superficie residenziale, commerciale e direzionale), raggiungendo un terreno di oltre 8mila mq, acquistato nel 2014 (unitamente all’area “Metropark”) dal Comune di Sarzana, per essere destinato a parcheggio pubblico secondo gli standard urbanistici richiesti dal piano regolatore per la costruzione dell’intero complesso Botta lungo la Via Muccini. Questo sarebbe “il nulla”, secondo l’assessore Campi!



Confessare, poi, al Ministero di non aver voluto scientemente rispettare un impegno contrattualmente assunto (salvo poi averne chiesto la proroga dei termini), renderà assai meno agevole all’amministrazione comunale far valere le proprie ragioni quando dovrà rappresentarle al Ministero (per tentare di non restituire i milioni ricevuti) o quando dovrà convenire in giudizio l’attuale proprietaria del complesso edilizio Botta (da poco tempo una società emanazione diretta di Carige, subentrata alle cooperative di Genova e non certo ad Unieco) per tentare di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’aver dovuto restituire al Ministero il rilevante importo a suo tempo ottenuto.



Vede assessore Campi, non è assumendo atteggiamenti sprezzanti nei confronti di chi la critica che risolverà le questioni che attendono da tempo decisioni nette e sulle quali la città si interroga. Anche se non Le piace il progetto di via Muccini e gli edifici condominiali disegnati da Mario Botta avrebbe dovuto misurarsi per tempo con le problematiche che, inevitabilmente, l’avvicendarsi ad un’altra amministrazione comportano.



Così come questa amministrazione ha inaugurato il Teatro Impavidi, interamente ristrutturato dalle amministrazioni di centrosinistra, allo stesso modo è tenuta a riferire alla città come verrà completato il comparto di via Muccini e come formalizzare l’acquisto dalle Ferrovie di tutte le aree che le amministrazioni di centrosinistra hanno interamente saldato con determina n. 175 del 21 agosto 2014 e di cui il Comune di Sarzana da numerosi anni fruisce e dispone, uti dominus".



Roberto Bottiglioni (ex assessore all’urbanistica comune di Sarzana)