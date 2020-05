Bongiovanni loda l'amministrazione per la gestione dell'emergenza

Sarzana - Val di Magra - "La grande attenzione per le famiglie del territorio è stato al centro dell'azione politica dell'amministrazione di Arcola soprattutto in questi mesi di emergenza covid e i risultati si notano anche facendo un'attenta analisi sul bilancio recentemente approvato dall'ente."

Il coordinatore arcolano di Italia Viva Giuseppe Bongiovanni traccia così un'analisi di questi mesi. "Tra le novità importanti c'è senza dubbio il traguardo raggiunto della scuola a tempo pieno per la frazione di Romito Magra, un obiettivo che sarà avviato con l'inizio del nuovo anno scolastico e che permetterà alle famiglie di tutto il Comune di Arcola di avere un'offerta formativa diversificata per l'educazione di bambini che risiedono nel nostro territorio.



Sotto quest'aspetto la scelta di mettere a disposizione per tutti il servizio di scuolabus gratuito è davvero un altro importantissimo segnale di sensibilità e di vicinanza verso le famiglie. A proposito di famiglie arcolane, l'amministrazione è andata incontro a più di 380 famiglie gestendo in modo concreto l'aiuto del governo del bonus spesa, inoltre recentemente ha aperto un bando per gli affitti rivolto a quelle famiglie che a causa dell'emergenza covid hanno avuto una riduzione del reddito.

Un'altra importante novità per lo sport è arrivata proprio in questi giorni, quella dell'inizio dei lavori alla palestra di Romito Magra, chiusa da anni a causa di problemi strutturali. La prospettive è quella di rivedere lo sport praticato a Romito entro la fine del 2020, davvero un bel traguardo.



Tutti risultati raggiunti grazie alla sinergia tra il nostro Vice-Sindaco Gianluca Tinfena, l'assessore Sara Luciani e gli altri consiglieri di Italia Viva Ferdinando Coppola e Cristina Devoto con il resto dell'amministrazione comunale con un lavoro di gruppo davvero affiatato e produttivo.

In quest'ottica Italia Viva Arcola esprime grande soddisfazione per questo primo anno di amministrazione."



Giuseppe Bongiovanni -COORDINATORE IV ARCOLA