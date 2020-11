Bocciata la proposta dell'opposizione per i test antigenici nelle scuole di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - "Credo che sia stata scritta una brutta pagina di politica sarzanese. Abbiamo assistito ad una bocciatura dell’ordine del giorno di Italia Viva, sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione, senza alcuna motivazione politica". Così il capogruppo Raschi all'indomani del consiglio comunale nel quale è stato trattato anche l'argomento Coronavirus con la proposta poi respinta in fase di voto dalla maggioranza con nove voti a sei.



"La mozione sottolinea il capogruppo di Italia Viva - chiedeva che il Comune si attivasse nei confronti di ASL per conoscere lo stato di applicazione del protocollo test antigenici nelle scuole e conseguentemente di promuovere la stipula di una convenzione con i centri medici locali per favorire l’uso di questo mezzo di prevenzione per tutti i frequentatori delle scuole. Inoltre si chiedeva di prevedere un sostegno economico a questa iniziativa per renderli il più accessibili a tutti. Una proposta nata col massimo spirito di collaborazione nell’individuazione di interventi utili e concreti per affrontare l’emergenza covid. Ancora una volta respinta.

Faccio presente che stessa previsione nel Comune di Santo Stefano Magra (QUI) è stata approvata all’unanimità da maggioranza e opposizione, mentre a Sarzana questo non avviene. Mi chiedo, perché? Abbiamo perso un’occasione - conclude - e dispiace ancor di più quando tutti parlano di unità, qui resta solo grande amarezza".



“I test antigenici per le scuole sono gratuiti – ha puntualizzato ieri in sede di consiglio la capogruppo della Lega Innocenti per la maggioranza – è il medico di base che prenota su richiesta dell'interessato e il test viene fatto gratuitamente, non c'è necessità di pagare una convenzione. La mozione è superata”. Dall'opposizione invece anche Castagna (Pd) ha ricordato il recente provvedimento adottato da Santo Stefano e osservato come una piena convergenza sull'ordine del giorno avrebbe dato un piccolo ma significativo aiuto alle famiglie. "La gestione Asl dell'emergenza - ha sottolineato - è stata devastante, brutta e contraddittoria".



La breve discussione dell'ordine del giorno è stata preceduta da un ben più lungo scontro fra maggioranza e opposizione e in particolare fra Innocenti e Rampi da una parte e Mione dall'altra. Motivo del contendere una mozione incidentale proposta dalla Lega e ritenuta invece non attinente dall'esponente di In Azione per Sarzana. Dopo un vivacissimo scambio di accuse è intervenuto il segretario Guerrera evidenziando una "non precisa collimazione" fra gli argomenti. La mozione della maggioranza sarà dunque discussa nella prossima seduta.