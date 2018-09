Biodigestore, il sindaco Abruzzo: "Serve più discussione"

Consiglieri di maggioranza e assessori più netti: "Il territorio ha già dato". Il pentastellato Pucci: "Primo cittadino nel Cda Termomeccanica, faccia passo di lato".

Sarzana - Val di Magra - Due ore e mezza di consiglio comunale oggi pomeriggio a Vezzano, buona parte delle quali a tema digestore anaerobico. Una discussione, svoltasi di fronte a un discreto pubblico, che non prevedeva voto finale, e che è stata imbastita partendo da un documento elaborato dal Partito democratico di Vezzano, di fatto lo stesso testo attorno al quale i Dem, guidati dal segretario e consigliere comunale Simone Regoli, hanno imbastito l'assemblea di lunedì scorso. Il documento dice chiaramente no alla collocazione di un digestore anaerobico di rifiuti organici in località Saliceti, "perché il territorio ha già dato". Posizione oggi ben chiarita dai consiglieri Pd Degl'Innocenti e Pucci e dagli assessori Massimo Bertoni (Pd) ed Emilio Donini (Psi), entrambi non teneri con il centrodestra che tiene le redini di Regione e Provincia. Il consigliere d'opposizione Aldo Visalli, centrodestra, ha polemizzato perché è stato organizzata una discussione su un documento “uscito da appena tre giorni”, stigmatizzando altresì le accuse alla sua parte politica (“Avete governato per settant'anni”), mentre Tiziano Pucci, capogruppo del Movimento cinque stelle, ha ribadito il no pentastellato all'impianto, ripercorrendo gli ultimi quindici anni di storia del ciclo dei rifiuti spezzini, evidenziando in particolare la mossa con cui nel 2004 la giunta vezzanese allora guidata dal sindaco Giannarelli diede l'ok a Saliceti come location - in luogo dell'ex capannone Barberis - per l'attuale impianto che tratta indifferenziato. La consigliera di maggioranza Nadia Lombardi, in quota Rifondazione comunista, è intervenuta leggendo una sua interpellanza che, ha polemicamente sottolineato, attende risposta da giugno. Interpellanza che chiede al sindaco di fare tutto il necessario per scongiurare l'installazione dell'impianto, e alla quale nemmeno oggi è stata data risposta, in quanto non era prevista dall'odg.



E' poi venuto il turno dell'atteso intervento del sindaco Abruzzo, senz'altro più cauto rispetto ai lampanti niet dei consiglieri di maggioranza e dei due assessori intervenuti. “Il Piano rifiuti sconta delle carenze – ha denunciato il primo cittadino -, in particolare è stato approvato senza che la Provincia provvedesse alla convocazione di una conferenza dei sindaci a tema. Sarebbe servito una atteggiamento più collegiale”. Abruzzo ha poi affermato che una questione come quella del digestore debba “passare attraverso un sereno e democratico confronto politico e tecnico, senza strumentalizzazioni. I no a prescindere sono sbagliati. In zone di Italia e d'Europa dove i rifiuti non sono un'emergenza ci sono digestori normalmente gestiti. E anche Legambiente recentemente ha dato una bandiera verde al biodigestore di Trento”. Tuttavia il primo cittadino ha inteso sottolineare come vadano attentamente soppesati temi quali “la compatibilità con la salute e l'ambiente, il dimensionamento, l'impatto sulla viabilità”, ribadendo la posizione del resto già assunta lo scorso marzo, in occasione della sua unica uscita pubblica in questi mesi di dibattito sull'ipotesi digestore: “Serve più discussione. Sono convinto che sia doveroso affrontare con serietà e senza preconcetti il tema del ciclo dei rifiuti, evitando di strillare”.



Finito l'intervento del sindaco, ecco cinque minuti di fuoco. Ad accendere la miccia, il pentastellato Pucci. “Lei signor sindaco – ha detto – è nel consiglio di amministrazione di Termomeccanica, società che costruisce termovalorizzatori. Non so se si occupi anche di digestori. In ogni caso, avendo lei questo interesse, credo che per correttezza politica dovrebbe fare un passo di lato per rispetto nei confronti della comunità”. La ribattuta di Abruzzo: “Non ho alcun interesse e quel che lei afferma è come minimo da denuncia. Termomeccanica non lavora più con le amministrazioni comunali italiane. Il mio ruolo è rappresentare 230 soci, che sono dipendenti Termomeccanica”. Detto questo, nel consiglio vezzanese ha risuonato la voce dell'attivista Maurizio Volpatti, in prima linea nelle battaglie contro l'impianto attualmente esistente a Saliceti. “Lei fa gli interessi del suo partito, se lo faccia a casa sua l'impianto. Noi continuiamo a soffrire!”, ha gridato al sindaco, venendo scortato fuori da Palazzo civico da due agenti della Municipale e da un militare dell'Arma. Non prima di aver rivolto un paio di apprezzamenti all'amministrazione, con il vice sindaco Paolo Saccomani che ha ventilato l'idea di un'azione legale. Dopo la bagarre è arrivato immediato il rompete le righe. Attesa a questo punto la convocazione di un ulteriore consiglio in cui si affronti la grana digestore partendo da uno o più documenti, in questo caso con votazione finale.