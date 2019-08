Biodigestore, citazione 'fantozziana' di De Ranieri: "Si parli di cose concrete"

Sarzana - Val di Magra - “Come sapete ci sono fortissime contestazioni sul nuovo impianto di biodigestione di Saliceti, una cagata pazzesca contestare questi impianti perché il materiale che viene prodotto deve essere smaltito”. La citazione 'fantozziana' fatta dal sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri nel corso dell'ultimo consiglio comunale, non è andata giù all'opposizione né al consigliere regionale Francesco Battistini che oggi hanno stigmatizzato quanto detto dal sindaco.



“Dopo diverse ore di consiglio ho utilizzato un termine colloquiale e colorito – spiega De Ranieri a CdS – e non volevo offendere nessuno. Al di là delle parole utilizzate c'è però della sostanza perché non si può star dietro all'ipocrisia di chi per anni ha gestito le dinamiche ambientali nella nostra provincia. Al di là qualche comitato – osserva – non ho ancora ascoltato contestazioni convincenti al biodigestore. Partecipando anche alla riunione della commissione regionale ho assistito ad uno svilimento della credibilità dell'apparato politico e amministrativo. Così facendo – aggiunge – si alimenta l'antipolitica senza parlare di contenuti perché nessuno parla della gestione del ciclo dei rifiuti in maniera oggettiva, nessuno dice che bisogna diminuirne la produzione”.



“Si parli di cose concrete e di problemi reali – prosegue il sindaco – non bisogna meravigliarsi se la Tari di Spezia è la più cara d'Italia visto che bisogna portare i rifiuti lontano da qui. Nessuno sta informando i cittadini con lealtà, ci si attacca al cavillo legale senza approfondire il progetto. Mi spiace che ci sia una presa di posizione distorta e ideologica che va a danno delle comunità. La cosa più importante – conclude – è l'inchiesta pubblica che è stata boicottata dai comuni e non so se lo sarà anche dagli ambientalisti. Si facciano passaggi concreti, se ci saranno problemi veri emergeranno, nel nostro piccolo stiamo promuovendo le compostiere di comunità per non far smaltire l'umido”.